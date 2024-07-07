Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK Yaz Okulu Başladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) yaz dönemi eğitimleri başladı. Kurslara 3 bine yakın kursiyer katılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında "Her Ev Bir Atölye" sloganıyla kurulan ve 730 farklı branşta 300 binden fazla kişiye ulaşan ESMEK yaz okulu eğitimleri başladı.

ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Alpu, Çifteler, İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerindeki eğitim merkezleri ile toplam 10 merkezde çocuklara eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler veriyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde bilişim, eğitime destek, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans alanlarında toplam 52 branşta verilen eğitimlere çocuklar ilgi gösterirken, yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı buluyor.

ESMEK Yaz Okulu, 26 Temmuz'da sona erecek.