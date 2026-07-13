Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Arazilerinden 77 Ton Arpa Elde Edildi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Arazilerinden 77 Ton Arpa Elde Edildi

13.07.2026 16:15  Güncelleme: 17:07
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 211 dekarlık alanda yaptığı arpa hasadında 77 ton ürün elde etti. 40 ton arpa, Seyitgazi ve Alpu belediyeleriyle imzalanan protokol kapsamında küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılırken, kalan 37 ton üreticilere tohumluk ve yem desteği olarak verilecek.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, arazilerinde yürüttüğü üretim faaliyetleriyle hem bitkisel üretimi güçlendirmeye hem de hayvancılık sektörüne destek vermeyi sürdürüyor. 2026 üretim sezonunda geçen günlerde yem bitkisi hasadını tamamlayan ekipler, bu kez arpa hasadını gerçekleştirdi. Verimli geçen sezonun ardından yapılan hasatta toplam 77 ton arpa elde edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen uygulamalarıyla kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi, üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı ve artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünü hafifletmeyi hedeflerken, belediyeye ait tarım arazilerini verimli şekilde değerlendirerek hem bitkisel üretime hem de hayvancılığa katkı sunmayı sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde ve Türkmentokat Mahallesi'nde yer alan toplam 211 dekarlık arpa ekili alanda hasat başarıyla tamamlandı. Verimli geçen sezonun ardından gerçekleştirilen hasatta 77 ton arpa elde edildi.

40 TON PROTOKOL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Hasattan elde edilen ürünün 40 tonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi ve Alpu Belediyesi arasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında değerlendirildi. Bu doğrultuda, küçükbaş hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 20 ton arpa Seyitgazi Ağılı'na, 20 ton arpa ise Alpu Ağılı'na teslim edildi.

37 TON ÜRETİCİLERE VERİLECEK

Hasattan geriye kalan 37 ton arpa ise üreticilere yönelik yürütülecek tohumluk ve yem desteği programlarında kullanılmak üzere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı depolarına alınarak muhafaza altına alındı. Böylece elde edilen ürünler, hem üreticilerin desteklenmesine hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine katkı sunacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde kuru tarım modeliyle yetiştirilen hububat ürünlerine yönelik hasat çalışmalarının temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sezon boyunca elde edilecek ürünlerin tamamı, üreticilere yönelik tohumluk ve tarımsal destek programlarında değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Arazilerinden 77 Ton Arpa Elde Edildi - Son Dakika

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