Eskişehir'den 70 yaş üstü vatandaşlara bayram ziyareti

21.05.2026 14:40  Güncelleme: 16:02
(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 70 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, bayram şekeri ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ziyaretlerde, sosyal yardım hizmetlerinden ve evde bakım hizmetlerinden düzenli olarak faydalanan vatandaşlara bayram şekeri ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileten ve Kurban Bayramı'nı kutlayan ekipler, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Ziyaretlerin, özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin kendilerini daha güvende ve değerli hissetmeleri amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, belediye ekiplerinin gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılandı. Duygularını paylaşan vatandaşlar, "Bayramda hatırlanmak bizim için çok kıymetli. Yalnız olmadığımızı hissettik. Bizi unutmadığı ve yalnız bırakmadığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

