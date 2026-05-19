Eskişehir'de 'Bas Geç' abonman kartı 102 bin öğrenciye ulaştı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik ulaşım projelerinden biri olan "Bas Geç" abonman kart uygulaması, hayata geçirildiği günden bu yana toplamda 102 bin 684 öğrenci tarafından kullanıldı.

Eskişehir'de gençlerin hayatını kolaylaştıran projelerden biri olan "Bas Geç" abonman kart uygulaması, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin göreve başladıktan sonra hayata geçirdiği uygulama, 2024 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere armağan edilmişti. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre "Bas Geç" abonman kartı bugüne kadar 102 bin 684 öğrenci tarafından kullanıldı. Sistem üzerinden toplam 749 bin 977 abonman işlemi gerçekleştirildi.

Gençlerin bütçesine önemli katkı sağlayan sistem ile öğrenciler, 450 TL karşılığında otobüs ve tramvayları bir ay boyunca sınırsız kullanabiliyor. "Bas Geç" uygulamasından öğrenci Eskart'ı bulunan herkes yararlanabiliyor. Gençlerin ulaşım giderlerini azaltmayı hedefleyen uygulama, şehir içi ulaşımda ekonomik ve pratik bir çözüm sunuyor.