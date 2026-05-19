Eskişehir'de 'Bas Geç' abonman kartı 102 bin öğrenciye ulaştı

19.05.2026 12:35  Güncelleme: 12:54
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere sunduğu 'Bas Geç' abonman kartı, 102 bin 684 öğrenci tarafından kullanıldı. 450 TL karşılığında bir ay boyunca sınırsız otobüs ve tramvay imkanı sağlayan uygulama, gençlerin ulaşım giderlerini azaltıyor.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik ulaşım projelerinden biri olan "Bas Geç" abonman kart uygulaması, hayata geçirildiği günden bu yana toplamda 102 bin 684 öğrenci tarafından kullanıldı.

Eskişehir'de gençlerin hayatını kolaylaştıran projelerden biri olan "Bas Geç" abonman kart uygulaması, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin göreve başladıktan sonra hayata geçirdiği uygulama, 2024 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere armağan edilmişti. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre "Bas Geç" abonman kartı bugüne kadar 102 bin 684 öğrenci tarafından kullanıldı. Sistem üzerinden toplam 749 bin 977 abonman işlemi gerçekleştirildi.

Gençlerin bütçesine önemli katkı sağlayan sistem ile öğrenciler, 450 TL karşılığında otobüs ve tramvayları bir ay boyunca sınırsız kullanabiliyor. "Bas Geç" uygulamasından öğrenci Eskart'ı bulunan herkes yararlanabiliyor. Gençlerin ulaşım giderlerini azaltmayı hedefleyen uygulama, şehir içi ulaşımda ekonomik ve pratik bir çözüm sunuyor.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:55:21.
