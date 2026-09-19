Eskişehir Çifteler'de kavgada ölen kişinin ağabeyi de dahil 2 şüpheli tutuklandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir oto galeride çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında ölen kişinin ağabeyi de yer alıyor.
Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride önceki gün çıkan bıçaklı kavgada, Emrah Yakar'ın (25) ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar A.Y. (21), U.Ç. (41) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y'nin (26) emniyetteki sorguları tamamlandı.
Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yakar'ın ağabeyi A.Y. ile A.Y. (21) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emrah Yakar ile A.Y, U.Ç. ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakar, bıçakla yaralanmıştı. Yakar, kaldırıldığı Çifteler İlçe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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