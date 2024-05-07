Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir\'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada, sanıklar H.U. ve A.İ. hapis cezasına çarptırıldı. Sanık H.U'ya 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin lira adli para cezası verilirken, sanık A.İ'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin lira adli para cezası verildi.

07.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada, yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı mütalaanın ardından 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar H.U. ile A.İ. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, mahkemedeki savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme, sanık H.U'ya "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Sanık A.İ'ye de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin lira adli para cezası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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