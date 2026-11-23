Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 43 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Kasım tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

İl genelinde yürütülen çalışmalarda 42 olaya müdahale edildi.

Çalışmalar kapsamında 43 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 43 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 94 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram esrar ve 124 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 1 hassas terazi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı buldu.