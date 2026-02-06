Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan 6 Şubat Anısına Anlamlı Konser

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, şef İbrahim Yazıcı yönetiminde ve keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev'in solistliğinde 6 Şubat depremleri anısına bir konser düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 6 Şubat depremleri anısına bir konser düzenledi. Geceye, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal ile Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı. Konserin ilk bölümünde M. Karlowicz'in eserlerinden keman konçertosu icra edildi. Derin müzikal anlatımı ve virtüözite gerektiren yapısıyla dikkat çeken eserde, Elvin Hoxha Ganiyev'in etkileyici yorumu sanatseverlerin beğenisini topladı. Eserin ardından uzun süre alkışlanan sanatçı, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine bis yaptı.

Konserin ikinci bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, J. Brahms'ın 3 No'lu Senfonisi'ni seslendirdi. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı, eser öncesinde yaptığı konuşmada, bu senfoninin Brahms için bir iç hesaplaşma niteliği taşıdığını ifade etti. Yazıcı, senfoninin ilk üç notasının bestecinin "Frei aber froh" (Özgür ama mutlu) mottosunu simgelediğini, bu eserin çok katmanlı ve derin bir anlatı barındıran özel bir eser olduğunu vurguladı. Yazıcı, konuşmasında bu konseri, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşların anısına ithaf ettiklerini belirtti.

10 Şubat 2026 Salı günü Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera) "Anıl Şallıel 166 Days" vereceği konserle dinleyicilerle buluşacak.