Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kendi Ürettiği Çiçeklerle Kenti Renklendiriyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine katkı sunmak amacıyla kendi seralarında yetiştirdiği mevsimlik çiçeklerle park, bahçe, kavşak ve refüjleri renklendirmeye hazırlanıyor. Bu yıl belediyeye ait seralarda yaklaşık 700 bin yazlık ve kışlık çiçek üretildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere belediyeye ait seraları ziyaret etti. Üretim alanlarını gezen Başkan Ünlüce, yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi aldı.

Seralarda, sardunya, petunya, kadife çiçeği, bodrum papatyası, horoz ibiği, yıldız çiçeği, zinnia ve menekşe gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra lavanta ve biberiye gibi tıbbi aromatik bitkiler ile yer örtücü ve sukulent türleri de yetiştiriliyor.

Özenle hazırlanan çiçekler, önümüzdeki günlerde kent genelindeki parklar, bulvarlar, kavşaklar ve refüjlerde toprakla buluşarak Eskişehir'in yeşil dokusuna ve görsel zenginliğine katkı sağlayacak.

"KENDİMİZ ÜRETİYOR KENTİMİZİN GÜZELLİĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Başkan Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak kendi üretimlerini gerçekleştirmenin önemine dikkati çekerek, "Hem kendimiz üretiyor hem de kentimizin güzelliğine katkı sunuyoruz. Eskişehir'i daha yeşil, daha renkli ve daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ünlüce ayrıca seralarda yetiştirilen çiçeklerin bayram arifelerinde kent merkezi ve kırsal ilçelerde bulunan mezarlıklarda, özel günlerde ise vatandaşlarla ücretsiz olarak buluşturulduğunu hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesi, seralarda yıl boyunca devam eden üretim sayesinde peyzaj çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlardan kentteki yeşil alanların korunması konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.