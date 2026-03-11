Eskişehir'de 9 Gün Kayıp: Zehra Üzüm Aranıyor - Son Dakika
Son Dakika

Eskişehir'de 9 Gün Kayıp: Zehra Üzüm Aranıyor

Eskişehir\'de 9 Gün Kayıp: Zehra Üzüm Aranıyor
11.03.2026 13:03
13 yaşındaki Zehra Üzüm, evden çıktıktan sonra 9 gündür kayıp. Ailesi ve ekipler arama yapıyor.

ESKİŞEHİR'de evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Zehra Üzüm'den (13) 9 gündür haber alınamıyor.

Kent merkezinde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart'ta evlerinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Zehra Üzüm'ün bulunması için kentte arama çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte herhangi bir ize rastlanmadı.

EGM, MESAJLA DESTEK İSTEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, kayıp Zahra Üzüm'ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi. Zehra Üzüm'ün fotoğrafının de yer verildiği mesajda, "Kayıp çocuk, 150 boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü. Kayıp olduğunda üzerinde siyah renk çanta bulunmaktadır. 02.03.2026 Eskişehir ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Durum hattına veya en yakın polis ya da jandarma birimine bilgi vermeleri rica olunur" denildi

Zehra Üzüm'ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir'de 9 Gün Kayıp: Zehra Üzüm Aranıyor

13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
SON DAKİKA: Eskişehir'de 9 Gün Kayıp: Zehra Üzüm Aranıyor - Son Dakika
