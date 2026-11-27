Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde 68 işletmede 2 bin 325 ürün kontrol edildi, mevzuata aykırılıklar nedeniyle 143 bin 28 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince kent merkezi ve ilçelerde yürütülen kontrollerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 51 işletmede 2 bin 240 ürün incelendi.

Denetimlerde fiyat etiketleri ve kasa-raf fiyat uyuşmazlıkları başta olmak üzere tüketicinin korunmasına yönelik hususlar kontrol edildi.

Haksız fiyat artışı kapsamında ise 17 işletmede 85 ürün denetlendi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 143 bin 28 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışına ilişkin denetim sonuçlarının ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği bildirildi.