Eskişehir'de EOSB'de düzenlenen panelde yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de EOSB'de düzenlenen panelde yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de EOSB\'de düzenlenen panelde yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı İklim Haftası kapsamında Eskişehir'de düzenlenen İklim Finansmanı ve Yeşil Dönüşüm Paneli, EOSB İdari Bina Konferans Salonu'nda yapıldı. COP31 öncesindeki panelde sanayinin düşük karbonlu üretime geçişi ve iklim finansmanının etkin kullanımı değerlendirildi.

Eskişehir'de, Tepebaşı İklim Haftası kapsamında "İklim Finansmanı ve Yeşil Dönüşüm Paneli" düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İdari Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, sanayi ve iş dünyasının düşük karbonlu üretime geçiş süreci değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının (COP31) öncesinde düzenlenen panele, EOSB Çevre Birim Sorumlusu Suzan Eroğlu Önpeker de katıldı.

Panelde, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) Nigah Ertekin, EcoMuse'den Seyran Hatipoğlu ve TÜBİTAK Ufuk Avrupa'dan Arzu İpek Üçüncü konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, iklim finansmanı, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede finansman kaynaklarının etkin kullanımı, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve sanayide düşük karbonlu üretim modellerine geçişin önemine değinildi.

İklim hedeflerine ulaşılmasında kurumlar arası iş birliği, yenilikçi yaklaşımlar ve gençlerin sürece katılımının rolü de ele alındı.

Kaynak: AA
KonferansEskişehirTepebaşıEkonomiGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:44:11. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de EOSB'de düzenlenen panelde yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei