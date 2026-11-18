Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan heykele ve oturma bankına zarar veren kamyonetin sürücüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü-1 Bulvarı'ndaki "Dedikoducu Kadınlar" heykeli ve oturma bankına zarar verilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayın bir kamyonetin manevra yaptığı sırada meydana geldiğini belirledi.

Kimliği tespit edilen sürücü, yunus timlerince yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.