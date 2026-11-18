Eskişehir'de heykel ve oturma bankına zarar veren kamyonet sürücüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 'Dedikoducu Kadınlar' heykeli ve oturma bankına zarar veren kamyonetin sürücüsü yakalandı. Emniyetin güvenlik kamerası incelemesiyle kimliği belirlenen ve yunus timlerince yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan heykele ve oturma bankına zarar veren kamyonetin sürücüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü-1 Bulvarı'ndaki "Dedikoducu Kadınlar" heykeli ve oturma bankına zarar verilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayın bir kamyonetin manevra yaptığı sırada meydana geldiğini belirledi.
Kimliği tespit edilen sürücü, yunus timlerince yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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