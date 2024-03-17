Eskişehir'de, infaz ve koruma memurları ile zabıt katipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir video hazırladı.
Eskişehir ceza infaz kurumlarında görevli infaz ve koruma memurları ile Eskişehir Adliyesinde görevli zabıt katipleri, zaferin 109. yıl dönümü dolayısıyla kamera karşısına geçti.
Memurlar, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini seslendirdi.
Hazırlanan anma videosuna, Eskişehir Adliyesinin internet sitesinde yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de infaz ve koruma memurları ile zabıt katiplerinden Çanakkale Zaferi anma videosu - Son Dakika
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