Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Eskişehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu
12.06.2026 10:22
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Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt üreten 4 kişi gözaltına alındı, 23 bin litre yakıt ele geçirildi.

Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt üretip sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve karışımlı akaryakıt üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Eskişehir-Ankara kara yolunun 28'inci kilometresinde yer alan bir tesisin içinde kurulan düzenekle atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek satışa sunulduğu belirlendi.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, 23 bin 245 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt, 7 sentetik ecza hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tesisin mühürlendiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Ucar Evrim Ucar:
    hmm ben buna inanmıyo ya atık yağdan temiz akaryakıt üretmek bu kadar basit değil yani kimyasal işlem lazım ama burada nasıl yaptıkları net değil belki de aslında başka şeyler de karışmış olabilir diye düşünüyorum tesisin içi nasıl görünüyor merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Sevgi Yesil Sevgi Yesil:
    23 bin litre ele geçirmişler ama bu üretime giden maliyeti düşün elektrik su yer kirası vs hesapla da 4 kişi bunu böyle sürdürebiliyorsa demek ki ciddi para var bu işte yani cezaları da ciddi olmalı ki caydırıcı olsun 0 0 Yanıtla
  • Ferda Ünyay Ferda Ünyay:
    arkadaşım da benzer bi şeyden bahsediyordu geçen hafta yani bu işler çok yaygın olmalı sanırım tesisin mühürlenmiş olması iyi de acaba bunun gibi kaç tane daha var diye merak ediyorum çünkü eskişehir tarafında sık geçiş yapıyorum ve insanlar bu kaçak yakıt meselesinden bahsediyo hep umarım operasyonlar devam eder 0 0 Yanıtla
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