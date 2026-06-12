Eskişehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Evrim Ucar:

hmm ben buna inanmıyo ya atık yağdan temiz akaryakıt üretmek bu kadar basit değil yani kimyasal işlem lazım ama burada nasıl yaptıkları net değil belki de aslında başka şeyler de karışmış olabilir diye düşünüyorum tesisin içi nasıl görünüyor merak ettim