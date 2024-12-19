Eskişehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

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Eskişehir'de düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 795 sahte alkollü içki bandrolü, 510 sahte alkollü içki etiketi, 500 sahte alkollü içki kapağı, 130 sahte alkollü içki kapüşonu, 60 sahte alkollü içki dolumunda kullanılan şişe, 25 litre doluma hazır sahte viski, 10 litre etil alkol, 6 şişe satışa hazır sahte viski ve 3 sahte viski yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli H.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.