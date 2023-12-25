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Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki üretimi yapan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Eskişehir\'de Kaçak İçki Operasyonu
25.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:36
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Eskişehir'de jandarma ekipleri yaklaşan yeni yıl öncesinde kaçak ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yaklaşan yeni yıl öncesi, Mahmudiye ilçesinde şüpheli 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği, kendisinin de karışım yaparak bandrolsüz ve hologramsız kaçak alkol ürünü ürettiği bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda; 5 Adet 19 litrelik pet şişe, 21 şişe 2 litrelik alkol, 16 adet 50 cl şişe alkol, 24 adet anason aroma verici, 65 Adet alkol şişesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA
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Mahmudiye, Eskişehir, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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