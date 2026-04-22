Eskişehir\'de Kuvvetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Batıkent Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kuvvetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

Yola savrulan tahta ve demir çatı parçaları, park halindeki araçlara ve başka bir binaya zarar verdi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.