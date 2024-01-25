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Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 12 kişi yaralandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan bir minibüs, kavşakta ağaca çarparak 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Eskişehir\'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 12 kişi yaralandı
25.01.2024 - 15:11,
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Eskişehir'de, fabrika işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan Güray T. (36) idaresindeki 26 S 0255 plakalı işçileri taşıyan minibüs, 1. Cadde ile 4. Cadde'nin kesiştiği kavşakta ağaca çarptı.

Kazada minibüsteki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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