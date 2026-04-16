Eskişehir'de Öğrencilerden Çevre Zaferi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Öğrencilerden Çevre Zaferi

16.04.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabiha Gökçen Lisesi öğrencileri, çevre sorunlarına dikkat çeken çalışmalarıyla birinci oldu.

Eskişehir'de, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yağmur Dönmez, Odelia Grace David ve Özgür Yolcu, "Yeşil Vatan, Geleceğe Çare" temalı liseler arası münazara yarışmasında birinci oldu.

Öğrenciler, kaleme aldıkları "Doğaya Açılan Savaş, Ormansızlaştırma" başlıklı çalışmayla küresel çevre sorununa dikkati çekti.

Çalışmada, ormansızlaşmanın, yalnızca ağaç kaybı olmadığını, albedo etkisinin bozulması, karbon döngüsünün kesintiye uğraması ve biyoçeşitliliğin azalması gibi zincirleme etkiler yarattığı belirtildi. Bu durumun ekosistemlerde "domino etkisi" oluşturduğu ve küresel iklim krizini derinleştirdiği vurgulandı.

"Yale Environment 360 verileri"ne atıf yapılan çalışmada, ormanların "gökyüzü nehirleri" oluşturarak su döngüsünü düzenlediği, bu sistemin bozulmasının kuraklık ve tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığı ifade edildi.

Öğrenciler, bireysel ve kurumsal düzeyde alınabilecek önlemler arasında okullarda kağıt kullanımının azaltılması, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:39:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.