Eskişehir\'de Şiddetli Rüzgar Sonucu Devrilen Ağaç Kaldırıldı

Eskişehir'de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.
Tepebaşı ilçesindeki Kızılcıklı Mahmut Pehlivan ile İsmet İnönü-1 caddelerinin kesişiminde bulunan parktaki ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Hasara neden olmayan olayın ardından bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı parçalara bölerek parktan kaldırdı.
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