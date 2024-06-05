Eskişehir'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kişinin ailesi adalet istiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kişinin ailesi adalet istiyor

Eskişehir'de yaşanan bir olayda Fatih Bayar sokak ortasında 17 bıçak darbesiyle öldürüldü. Davada sanıklar, olayın küfürleşme nedeniyle yaşandığını iddia etti. Bayar'ın ailesi ise sanıklara tepki göstererek adaletin yerini bulmasını istedi.

05.06.2024 15:20
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ESKİŞEHİR'de Fatih Bayar'ın (36) sokak ortasında 17 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin davada Burak Zeren (27), kardeşi Tunahan Zeren (23) ve Faruk Yaşar (18), ilk duruşmada, olayın küfürleşme nedeniyle yaşandığını iddia etti. Duruşmaya katılan Bayar'ın babası Mehmet Bayar ise sanıklara tepki göstererek, "Görüntülerden izlediğim kadarıyla 3 sanık da oğlumu canice bıçaklayarak öldürdü. 17 bıçak darbesi, vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Bunları insan olarak görmüyorum" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda geçen ocak ayında, Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin Tümer (36) ile Burak Zeren, kardeşi Tunahan Zeren ve Faruk Yaşar arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki arbedede 2'si ölümcül 17 kez bıçaklanan Fatih Bayar ve 6 kez bıçaklanan arkadaşı Yasin Tümer yaralandı. Yaralılardan Yasin Tümer Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Bayar, kurtarılamadı.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği kavganın şüphelisi olduğu tespit edilen Burak Zeren, Tunahan Zeren ve Faruk Yaşar'ı kısa sürede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeren kardeşler tutuklanırken, Faruk Yaşar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayıp, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Burak Zeren, kardeşi Tunahan Zeren ile tutuksuz sanık Faruk Yaşar'ın yanı sıra Yasin Tümer ve Fatih Bayar'ın ailesi katıldı.

TUVALET SIRASINDA KÜFÜRLEŞME İDDİASI

Burak Zeren, ilk savunmasında, eğlence mekanında alkol aldıklarını ve karşı grupla tuvalet sırası beklerken küfürleştiklerini öne sürerek, "Alkollü mekanda otururken tuvalete gidip, geldim. Hesabı ödeyecekken kardeşim ve arkadaşı, tuvalete gitti. Uzun zaman gelmediler. Tuvalete gittim ve Fatih Bayar'ın küfrettiğini duydum. Kardeşimle tartışıyorlardı. Kardeşime 'Gidelim' dedim ve mekandan çıktık. Arkamızdan çıkıp, geldiler. Fatih bize küfretti, yumruk salladı, tehdit etti. Kardeşim Tunahan'ın elinde bıçak gördüm. Fatih'in bacağına bıçakla 3-4 kere vurduğunu gördüm. Yumruk ve tekme attım, bıçak kullanmadım. Kardeşime vurmamasını söyledim sonra olay yerinden uzaklaştık" dedi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Tunahan Zeren ise eğlence mekanından çıktıktan sonra diğer grubun kendilerini takip ettiğini belirterek, "Bizi takip edip, önümüzü kestiler. Fatih, bana yumruk salladı. Sonra arbede yaşandı. Fatih'in, ağabeyimi Porsuk Çayı'na doğru çektiğini gördüm. Ondan sonra belimdeki bıçağı çıkardım. Yasin'in bacağına vurdum. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu. Faruk Yaşar da savunmasında, "Tunahan, bıçak çıkartınca ayırmaya çalışsam da ayıramadım. Tunahan, Yasin'e bıçakla vurdu. Sonra Fatih'in yanına gidip, ona da bıçakla vurdu. Sonra hem Tunahan'ı hem Burak'ı geri çektim. Sonra ne olduğunu anlamadım, ilk defa başıma geliyordu. Korkup, kaçtım" dedi.

'BENİ 8 DEFA BIÇAKLADI'

Duruşmada söz verilen Yasin Tümer de tuvalet sırasında herhangi bir küfürleşme olmadığını belirterek, "Yanlarından geçerken bir şeyler söylediler. Fatih de 'Ne diyorsunuz' diyerek döndü. Sonra kavga etmeye başladılar. Arkamdan kafama sert bir darbe geldi, sersemledim. Sonra Tunahan beni bacağımdan ve kalçamdan 8 defa bıçakladı. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

ANNE BAYAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

Fatih Bayar'ın babası Mehmet Bayar, mahkemede sanıklara tepki gösterdi. Oğlunun 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söyleyen Bayar, "Olayı görmedim. Görüntülerden izlediğim kadarıyla 3 sanık da oğlumu canice bıçaklayarak öldürdü. 17 bıçak darbesi, vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Bunları insan olarak görmüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Anne Ayşe Bayar ise gözyaşlarına hakim olamadığı duruşmada, "Ömür boyu hapisten çıkmamalarını istiyorum. Oğlum, kafasına vurmasalardı belki de yaşayacaktı. 3 kere yere düşüp kalktığını gördüm video kaydından" diye konuştu. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Zeren kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kişinin ailesi adalet istiyor - Son Dakika

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