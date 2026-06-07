Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Su Baskınlarına Karşı Çifteler ve Sivrihisar'da Yoğun Mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Su Baskınlarına Karşı Çifteler ve Sivrihisar'da Yoğun Mesai

07.06.2026 12:59  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde yoğun yağış ve dolu sonrası meydana gelen su baskınlarına Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca müdahale etti. Başkan Ayşe Ünlüce, ekiplerin koordineli çalıştığını ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde etkili olan yoğun yağış ve dolu sonrası meydana gelen su baskınlarına karşı tüm ekipleriyle sahada görev yaptı. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere ilgili birimler, Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve müdahale çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürüttü. Gelen ihbarlar doğrultusunda birçok noktada su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, ekipler risk oluşturan bölgelerde gerekli önlemleri aldı.

Yaşanan gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, "Çifteler ve Sivrihisar ilçelerimizde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu su baskınlarını dün akşamdan beri Afet Koordinasyon Merkezimize gelen bilgiler üzerinden yakından takip ettik. İlk andan itibaren itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde sahada gerekli müdahaleler hızla gerçekleştirildi. Ekiplerimiz ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su baskınlarından etkilenen hemşehrilerimize ve tarım alanları zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ayşe Ünlüce, Sivrihisar, Eskişehir, Çifteler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Su Baskınlarına Karşı Çifteler ve Sivrihisar'da Yoğun Mesai - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:41:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Su Baskınlarına Karşı Çifteler ve Sivrihisar'da Yoğun Mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.