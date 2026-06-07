Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Su Baskınlarına Karşı Çifteler ve Sivrihisar'da Yoğun Mesai

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde etkili olan yoğun yağış ve dolu sonrası meydana gelen su baskınlarına karşı tüm ekipleriyle sahada görev yaptı. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere ilgili birimler, Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve müdahale çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürüttü. Gelen ihbarlar doğrultusunda birçok noktada su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, ekipler risk oluşturan bölgelerde gerekli önlemleri aldı.

Yaşanan gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, "Çifteler ve Sivrihisar ilçelerimizde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu su baskınlarını dün akşamdan beri Afet Koordinasyon Merkezimize gelen bilgiler üzerinden yakından takip ettik. İlk andan itibaren itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde sahada gerekli müdahaleler hızla gerçekleştirildi. Ekiplerimiz ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su baskınlarından etkilenen hemşehrilerimize ve tarım alanları zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.