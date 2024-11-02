Eskişehir\'de Su Yükleme Noktalarında Arıza

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) bağlı kullanma suyu yükleme noktalarında yaşanan sistem arızasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde bulunan kullanma suyu yükleme noktalarında sistem arızası oluştu.

Su yükleme noktasına gelen vatandaşlardan Abdulmuttalip Bombaycı, ikamet ettiği mahalledeki makinenin çalışmadığını, bunun üzerine merkez noktasına geldiğini dile getirdi.

Yaşanan sorunla alakalı bilgilendirme yapılmadığını anlatan Bombaycı, "Maalesef yaşadığım mahallede de burada da aynı sorun var. Merkezdeki otomatlar çalışır diye geldim ancak çalışmıyor. Mecburen akşama kadar arızanın giderilmesini bekleyeceğim. Her noktada aynı ekranla karşılaştım. Farklı noktalarda bekleyen vatandaşlarla da karşılaştım." dedi.

Vatandaşlardan Murat Abay da 3 farklı noktaya gittiğini ancak yükleme yapamadığını dile getirerek, "Gittiğim 3 makinenin hepsi arızalı. Evde suyumuz yok, ne yapacağız? İşim acil evimde su bitti. Birçok noktaya gittim ancak hiçbiri çalışmıyor. Hepsinde 'bakım çalışması' arızasını veriyor, mağduriyetim var." diye konuştu.

Arızaya ilişkin ESKİ'den açıklama yapıldı

ESKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük çaplı sistem arızası kaynaklı veznelerimiz ve su yükleme cihazlarımız geçici süre hizmet dışı kalmıştır. Arıza giderme çalışması en kısa sürede tamamlanacak olup, bu süre zarfında ALO 185 çağrı merkezimiz üzerinden su yükleme hizmeti verilmektedir."