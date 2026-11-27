Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde oluşturulması planlanan Yeşilay Yaşam Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Valilik binasındaki organizasyonda yaptığı konuşmada, söz konusu merkezin bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleneceğini söyledi.

Güçlü toplumların sağlıklı nesillerle inşa edilebileceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan yavrularımızın en iyi şekilde yetişmesi gerekiyor. Bağımlılıklardan kaynaklanan hastalıklarla mücadelenin hem manevi hem de maddi yükünün ne kadar ağır olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendimizde olmasa bile yakınlarımızda, arkadaşlarımızda ve dostlarımızda görüyoruz."

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da bağımlılıkla mücadelede gençlerin spor ve sanat gibi faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

Yeşilay'a ait merkezlerde gençlere bu faaliyetlere yönelik pek çok imkan sunulduğunu vurgulayan Gürcan, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise bağımlılığın ortaya çıkmadan önce önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bağımlılığın gelişmesi durumunda sürecin daha da kötüye gittiğini belirten Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hastalığın çözümü için 10 birim masraf ve emek sarf ediyorsanız önlemek için 1 birim sarf edersiniz. Hem kişinin hastalanmasını önlemiş hem de hayatını kurtarmış olursunuz. Önleyici hizmetlere harcadığımız her bir kuruş, bize '10', '100' ve '1000' olarak geri dönecektir."

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de kentte bağımlılıkla mücadele için büyük bir projenin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Çocukların ve gençlerin bağımlılığa yönelik büyük tehlikelere maruz kaldığını vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Bu dönemde bağımlılık endüstrisi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanımızı dört koldan hedef almış durumda. Bir bağımlılıktan korusak diğer bağımlılıklarla alakalı risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Öteki bağımlılığın önünü kessek başka bir durumla karşı karşıya kalıyorlar."

Dinç, bu sebeple bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu ele alınması gerektiğini belirtti.

Bu konuda Eskişehir'deki tüm kurumların Türkiye'ye örnek olacak şekilde güçlerini birleştirdiğini ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Buradaki birlikteliğin 'büyük bir kararlılık örneği' olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu kararlılık şunu ifade ediyor, hiçbir çocuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz, hiçbir gencimizi yalnız, çaresiz ve kimsesiz bırakmayacağız. İnsanımızı korumak, kollamak ve bütün bağımlılıklara karşı onlara alternatif oluşturmak noktasında elimizin erdiği, gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız. Bu çalışma da bunun en somut hali."

Fotoğraf çekimiyle sona eren programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile diğer ilgililer katıldı.