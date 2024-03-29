Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı.
Kentte sabaha karşı yağmurla bir süre çamurlu yağış etkili oldu.
Bu nedenle park halindeki araçların kaporta ve camları ile binaların pencereleri hafif çamurla kaplandı.
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde bekçi ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahıs kaçmaya başladı ancak ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde, şahsın 17 suçtan arandığı ve toplamda 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımıyla kızlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvada dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek.
Ordu Müftülüğü, binin üzerinde üniversite öğrencisinin katıldığı bir iftar programı düzenledi. İl Müftüsü İsmail Çiçek, programda öğrencilere Osmanlı dönemindeki 'diş kirası' geleneğini anlattı ve müftülüğü ziyaret etmelerini istedi. Programa, Vali, milletvekilleri ve belediye başkanı da katıldı.
Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, kan bağışı oranlarının azalmasına dikkat çekmek ve toplumu kan bağışına yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Efeler Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. Kampanya, Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor ve tüm vatandaşlar bağış yapmaya davet ediliyor. Müftü Yorulmaz, Kızılay ekibine, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından 180 öğrenciye ormanların ekonomik-ekolojik fonksiyonları ve orman yangınları müdahalesi uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilere ayrıca ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hidrosefali hastası Elanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı akülü araba isteğine cevap vererek, onu evinde ziyaret etti ve isteğini yerine getirdi.
Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Engelli olmanın hayattan kopmamak gerektiğini vurgulayan Çam, engelli bireylere tavsiyelerde bulundu.
İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 4 yeni çöp kamyonu ekledi. Araç filosunu güçlendiren belediye, toplam araç sayısını 222'ye çıkardı.
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