Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızının cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızının cenazeleri defnedildi

Eskişehir\'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızının cenazeleri defnedildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kazada yaralanan sürücüler ve diğer yolcu ise hastanede tedavi altına alındı.

10.02.2024 15:23
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Eskişehir'de geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren öğretim üyesi anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'in naaşları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak öğretim üyesinin görev yaptığı fakülteye getirildi.

Doç. Dr. Karel ve kızının cenazeleri, çalışma arkadaşlarının katılımıyla fakülte önünde düzenlenen törenin ardından ESOGÜ İlahiyat Uygulama Camisi'ne taşındı.

Anne ile kızının cenazeleri, Doç. Dr. Karel'in eşi Serhan Karel ve yakınları, Yağmur Karel'in okul arkadaşları, ESTÜ çalışanları ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazların ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Filiz Bayrakçı Karel (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil dün Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde M.K'nin (38) kullandığı 26 SU 100 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Sürücüler ile otomobilde bulunan Yağmur Karel (15) yaralanmıştı. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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