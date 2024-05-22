Eskişehir'de Tramvayda Tartışma: Kadın Plastik Şişeyle Saldırdı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tramvayda Tartışma: Kadın Plastik Şişeyle Saldırdı

Eskişehir\'de Tramvayda Tartışma: Kadın Plastik Şişeyle Saldırdı

Eskişehir'de tramvayda tartıştığı kişilere elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalışan bir kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

22.05.2024 15:47
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Eskişehir'de, 2 çocuğuyla birlikte bindiği tramvayda tartıştığı kişilere elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülenen kadın gözaltına alındı.

Önceki gün kent merkezinde 2 çocuğuyla tramvaya binen Suriye uyruklu R.M, bir süre sonra tramvaydaki diğer yolcularla tartışmaya başladı.

Çevresindekilere hakaretlerde bulunan R.M'nin elindeki plastik su şişesiyle kadın yolculara vurmaya çalıştığı anlar, bir başkası tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

R.M. diğer yolcuların tepkisi üzerine Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Durağı'nda tramvaydan indirildi.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan R.M, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan R.M, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tramvayda Tartışma: Kadın Plastik Şişeyle Saldırdı - Son Dakika

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