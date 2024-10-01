Eskişehir'de Üniversite Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Üniversite Güvenliği Toplantısı

Vali Aksoy, üniversitelerde güvenliği artırmak için toplantı yaptı, iş birliği vurgulandı.

01.10.2024 13:16
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Eskişehir Valiliğince 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valilikte gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin çevresi ve öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gerekenler hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Hüseyin Aksoy, kentteki üniversitelerin huzuru ve güvenliği için yapılması gereken çalışmaların iş birliği çerçevesinde planlanacağını belirtti.

Geleceğin teminatı olan gençlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri hep birlikte alacaklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"İlimizde birbirinden değerli üç üniversitemiz bulunmaktadır. Bu kapsamda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile huzurlu bir eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmaları değerlendireceğiz. Yeni akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitelerimiz açısından başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Güvenlik, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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