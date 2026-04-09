Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Unutmak" Oyununda Sanatseverlerle Buluştu

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Unutmak" adlı oyunda sanatseverlerle bir araya geldi.

Haldun Dormen Sahnesi'nde sahnelenen oyun, alzheimer hastalığını merkeze aldı. Geçmiş ile bugün arasında gidip gelen anlatımıyla dikkat çeken eser, hafızada saklı anılar üzerinden etkileyici bir yolculuk sundu. İki kişilik oyunda, hayatın bilinmezlikleri içinde var olmaya çalışan bir aşk hikayesi sahneye taşındı. Oyuncu ve sahne katkılarıyla yer alan Emre Basalak ile genç sanatçı Eda Eğilmez'in performansları dikkat çekti.

Gösterimin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlüce, Şehir Tiyatroları'nın sanatsal üretiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Unutmak adlı oyunda sanatseverlerle buluştuk. Çağımızın önemli hastalıklarından Alzheimer'ı ele alan bu anlamlı eser, izleyicileri hafızanın izinde dokunaklı bir yolculuğa çıkarıyor. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, Şehir Tiyatrolarımızın ışığının hiç sönmemesini diliyorum" dedi.

Dekor ve kostüm tasarımını Nur Sinem Mete'nin ışık tasarımını ise Ali Rıza Tekin'in üstlendiği oyun, final sahnelerinde seyircilere duygusal anlar yaşattı.