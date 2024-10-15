Eskişehir'de Üreticilere Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından bu yıl başlatılan "Mobil Cihaz ile Toprak Analizi" hizmeti bu kez Beylikova ilçesinde gerçekleştirildi. Beylikovalı üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz analiz sonrası ekipler üreticilere sonuçlara göre önerilerde bulundu.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mahmudiye ilçesinde başladığı "Mobil Cihaz ile Toprak Analizi" uygulamasını Beylikova ilçesinde sürdürdü. Beylikova Belediye binası önünde gerçekleştirilen toprak analizine ilçedeki üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yapan çiftçiler, tarla, bahçe ve seralarından alınan toprak numunelerini ücretsiz analiz yaptırdı. Üreticinin tarımsal üretimden önce doğru gübre kullanımına teşvik etmek, yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve çiftçilerin gübre maliyetini düşürmek amacıyla yapılan analizler sonrası ekipler, üreticilere önerilerde bulundu.

Çiftçilerin, ürün verimliliğini artırmak ve doğru gübre kullanımına teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama, ilerleyen günlerde diğer ilçelerde de yapılacak.