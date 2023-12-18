Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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