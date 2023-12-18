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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
18.12.2023 - 09:41,
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Son Dakika

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