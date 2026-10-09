Eskişehir\'de Vali Sami Sönmez Caddesi\'ndeki arazide çıkan ot yangını söndürüldü

Eskişehir'de Vali Sami Sönmez Caddesi'ndeki arazide çıkan ot yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde, Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki arazide çıkan ot yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı belirtilen yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'de bir arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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