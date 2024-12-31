Eskişehir'de Yılbaşı Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yılbaşı Güvenliği Denetimi

Eskişehir\'de Yılbaşı Güvenliği Denetimi

Vali Aksoy, yılbaşı gecesi güvenlik tedbirlerini denetledi ve üniversite öğrencileriyle buluştu.

31.12.2024 20:16
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yılbaşı gecesi kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Aksoy'un, GAMER'de bir dizi incelemede bulunduğu ve yetkililerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aksoy, vatandaşların huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede aldıklarını kaydetti.

İl genelinde güvenlik güçleri ile tüm ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak olası sorunların önüne geçmek için hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Aksoy, "Amacımız, herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Aksoy'un ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hazır bulundu.

Vali Aksoy üniversite öğrencileriyle buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl öncesi kentte üniversite öğrenimi sürdüren öğrencilerle bir araya geldi.

Aksoy, yeni yılı ailelerinden uzak geçiren öğrencilerle karşılamak ve onlara moral vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Hızırbey Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeğini alan Aksoy, onlarla sohbet etti.

Onların talep ve önerilerini dinleyen Aksoy, gençlerin eğitim süreçlerini desteklemek ve yeni yılın bir nebze de olsa mutlulukla başlamasını sağlamak adına bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluğunu kaydeden Aksoy, başarı dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Sizler, ülkemizin geleceği, ilerlemesinin ve gelişmesinin en önemli yapı taşlarısınız. Eğitim hayatınızda karşılaşacağınız zorlukları aşarak hedeflerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Bizler, devletimizin tüm imkanlarını siz değerli gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Sizlere her alanda destek olmak, hem eğitim hem de sosyal hayatınızda yanınızda olmak bizim öncelikli görevimizdir. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."

Öğrenciler ise anlamlı gecede kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy'a teşekkür etti.

Aksoy'a ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yılbaşı Güvenliği Denetimi - Son Dakika

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