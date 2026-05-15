Eskişehir'de Yolsuzluk Operasyonu: 25 Gözaltı

15.05.2026 18:24
Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 kişi gözaltına alındı, 35 kişi serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik polisin düzenlediği yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi. 35 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün olduğu önce 20 kişi gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada, gözaltı sayısı 25'e yükselirken, 35 kişinin de ifadelerinin alınarak serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılık, operasyon kapsamında 33'ü belediye görevlisi 27'si ise özel şirket yöneticisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 'Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet', 'Evrakta sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Görevi kötüye kullanmak' iddialarıyla suçlandığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin oğlu adına kurarak şirket üzerinden belediyeye fatura kestiği ve haksız yere gelir elde ettiği iddia edildi. Başkan Yardımcısı S.Y.'nin oğlu ve kız kardeşinin de bu kapsamda Ankara'da gözaltına alınıp Eskişehir'e getirildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

