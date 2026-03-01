Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi ile Özel Bireylere Destek Oluyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) bünyesinde faaliyet gösteren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan bireyler, hem günlük yaşam becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata aktif katılım sağlıyor.

18 yaş ve üzeri mental retardasyon, otizm, Alzheimer ve demans tanılı bireylere yönelik hizmet veren EBB Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, faaliyetlerine devam ediyor. Merkez; engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi, bağımsızlıklarını desteklemeyi ve toplum yaşamına güvenli bir ortamda aktif katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.

Merkezde bireylerin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortamda yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çok yönlü programlar uygulanıyor. Günlük yaşam, iletişim, sosyal uyum ve motor gelişimi destekleyen çalışmaların yanı sıra psiko-sosyal destek programları, kişisel bakım hizmetleri ve sağlık personeli tarafından yürütülen ilaç takibi hizmetleri sunuluyor.

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde el sanatları, seramik, resim, spor, tuval çalışmaları, takı tasarımı ve akademik kavramlara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atölyelerde ortaya çıkan ürünler ise her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergilerde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Hafta içi 08.30–17.30 saatleri arasında hizmet veren merkezde, bireylerin ulaşımları servis araçlarıyla sağlanıyor. Gün içerisinde öğle ve ikindi olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunulurken, kurum bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları hem bireylere hem de ailelerine yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Açıldığı günden bu yana merkezden 106 mental retardasyon, 43 otizm ve 102 Alzheimer/demans tanılı birey faydalandı. Merkezde eğitim alan bireyler, öğretmenlerini çok sevdiklerini ve burada çok güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, kendilerine sunulan imkanlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.