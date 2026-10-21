Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, emekli personeli için veda yemeği düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, emekli personeli için veda yemeği düzenledi

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, emekli personeli için veda yemeği düzenledi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan personel için emekliye ayrılmalarının ardından veda yemeği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, programda mesai arkadaşlarına teşekkür ederek emekli personele sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan personel için veda yemeği düzenlendi.

Teşkilata yıllarca özveri ve gayretle hizmet eden emekli personelin onuruna düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, mesai arkadaşlarına bugüne kadarki emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yılmaz, emekli personele bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Program, emekli personele hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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