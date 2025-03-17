Eskişehir İtfaiyesi Yangın Güvenliği Denetimlerine Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yılbaşından bu yana 134 binada yaptığı denetimlerde, yangın söndürme ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı, yangın merdivenlerinin ve çıkış yollarının uygunluğu, elektrik tesisatının güvenliği ve yangın alarm sistemlerinin işlevselliği gibi detayları kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde yangın güvenliğini sağlamak ve olası yangınların önüne geçmek amacıyla düzenli yangın denetimlerine devam ediyor.

Belediye, yangın güvenliği alanındaki denetim faaliyetleriyle, hem kamuya ait binalarda hem de iş yerlerinde yangın öncesi alınması gereken önlemleri gözden geçiriyor. Denetimlerde, yangın söndürme ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı, yangın merdivenlerinin ve çıkış yollarının uygunluğu, elektrik tesisatının güvenliği ve yangın alarm sistemlerinin işlevselliği gibi hayati önem taşıyan tüm detaylar kontrol ediliyor.

"650 işletme denetimimiz oldu"

2025 yılından bu yana 134 bina denetlediklerini belirten Eskişehir İtfaiyesi Önlem Şube Müdürü Fatih Tarazan, "2024 yılında toplam 253 itfaiye günlük raporu düzenledik. 130 baca denetimi 160 kamu binası denetimi ve 650 işletme denetimimiz oldu" dedi.

"Denetleme hizmetlerimize devam edeceğiz"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin de konuya olan hassasiyeti ile itfaiye ekibimizi güçlendirdik. Başta kamu binalarımız olmak üzere hastaneler, yurtlar, oteller, eğlence yerleri gibi çeşitli binaları denetliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu hızla birlikte Eskişehir'de var olan önlem ve denetleme hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Eksiklerinin giderilmesi ve tespiti için denetimlerin çok önemli olduğunu söyleyen otel genel müdürü Cevdet Özata, "Geri bildirimler, geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesinde hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda itfaiye ekiplerinin yaptığı denetimleri çok değerli ve yerinde buluyoruz. Bizlere verdiği destekten ve denetimlerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.