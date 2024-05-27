Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Hükümlülerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Hükümlülerin Eserleri Sergilendi

Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi\'ndeki Hükümlülerin Eserleri Sergilendi

Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlülerin ürettiği eserlerin sergilendiği L Tipi El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı. Sergide dokuma, rölyef, resim, amigurumi, yağlı boya ve kağıt heykel türünde onlarca eser yer alıyor. Sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

27.05.2024 13:43
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Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlülerin eserlerinin sergilendiği L Tipi El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı.

Açılışa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Komisyon Yargı Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yavuz Mutlu, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülend Aydın Ertekin ve Dekan Yardımcısı Doç.Dr. İzlem Vural katıldı.

Sergideki ürünleri inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 80 kadın ve erkek hükümlünün ürettiği eserler, açılışla birlikte ziyaretçilere sunuldu. Sergide dokuma, rölyef, resim, amigurumi, yağlı boya ve kağıt heykel türünde onlarca eser yer aldı.

Sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Sanat, Hukuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Hükümlülerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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