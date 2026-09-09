Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 2 helikopter, 4 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Yayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangını söndürmek için 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Mihalıççık Belediyesine ait 1 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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