Eskişehir Seyitgazi'de çarpışan iki otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralanan diğer kişi ise Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Caner Yıldız idaresindeki 43 AR 516 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarayönü Mahallesi yakınlarında, S.A'nın kullandığı 26 ZC 852 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralanan S.A. Eskişehir Şehir Hastanesi, Caner Yıldız ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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