Eskişehir Seyitgazi'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafif ticari bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gönderilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu Gökbahçe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan İ.D, N.D, E.D. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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