Eskişehir Valiliği 28 Eylül-4 Ekim'de 4 bin 876 trafik cezası uygulandığını bildirdi - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği 28 Eylül-4 Ekim'de 4 bin 876 trafik cezası uygulandığını bildirdi

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Eskişehir Valiliği, 28 Eylül-4 Ekim'de kent genelinde 25 bin 408 araç ve sürücünün kontrol edildiğini, 4 bin 876 ceza uygulandığını bildirdi. Denetimlerde 281 sürücü trafikten men edilirken aynı dönemde 97 trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir Valiliği, polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 25 bin 408 araç ve sürücünün kontrol edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla 28 Eylül-4 Ekim'de yürütülen denetimlerde, 25 bin 408 araç ve sürücüye yönelik farklı alanlarda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Ekiplerce 2 bin 822 yük taşımacılığı yapan araç, 651 motosiklet ve 550 yolcu taşımacılığı yapan araç denetlendi. Ayrıca 2 bin 738 sürücüye yönelik alkol denetimi ve 5 bin 488 emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere 4 bin 876 trafik cezası uygulandı. 281 sürücü trafikten men edilirken, 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönemde Eskişehir genelinde 52 yaralanmalı, 1 ölümlü ve 44 hasarlı olmak üzere toplam 97 trafik kazası meydana geldi.

Trafik ekiplerinin denetimleri kapsamında ayrıca 13 bin 159 diğer kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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