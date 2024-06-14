Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Kurban Bayramı Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin zirve yaptığı özel günler olduğunu vurguladı. Aksoy, bayramın kardeşliğin vesilesi olması gerektiğini belirterek, akraba ziyaretlerinin yanı sıra yaşlı, kimsesiz, yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların ziyaret edilmesini ve bayramın manevi huzurunun ve heyecanının birlikte yaşanıp paylaşılmasını istedi. Aksoy, Kurban Bayramı'nın millete, ülkeye, şehre ve tüm İslam aleminine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi.

14.06.2024 12:09
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, bayramların, milletin sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak unutulduğu, bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı özel günler olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nın kardeşliğin vesilesi olması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Küslüklerimizi, kırgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Dini bayramlarımızda akraba ziyaretleri dışında özellikle yaşlı, kimsesiz, yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret edelim, onlarla bayramın manevi huzurunu ve heyecanını birlikte yaşayalım ve paylaşalım. Bayramların bizi biz yapan değerlerimizden olduğunu unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize, şehrimize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, bu vesile ile Eskişehirlilerin, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının ve değerli basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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