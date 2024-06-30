Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençler Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençler Bir Araya Geldi

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençler Bir Araya Geldi

Eskişehir'de geçmiş yıllarda yetiştirme yurdunda kalan yüzlerce kişi, Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESALDER) tarafından düzenlenen pilav gününde 15'inci kez bir araya geldi. Etkinlikte pilav ikramının yanı sıra müzik dinletisi sunuldu. Katılımcılar, geçmişte yetiştirme yurdunda kalmış kişiler ve aileleri oldu. Etkinliğe ayrıca Sevgi Evleri'nde kalan 21 genç de katıldı.

30.06.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de geçmiş yıllarda yetiştirme yurdunda kalan yüzlerce kişi, Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ESALDER) her yıl düzenlediği pilav gününde 15'inci kez bir araya geldi.

Sosyal Hizmetler Kampüsü'ndeki etkinliğe geçmişte yetiştirme yurdunda kalmış kişiler aileleriyle katıldı. Etkinlikte pilav ikramının yanı sıra müzik dinletisi sunuldu.

Katılımcılardan Adnan Özbaş, gazetecilere, zamanında yetiştirme yurtlarından ayrılan kadın ve erkeklerin etkinlikte toplanarak birbirleriyle kaynaştığını söyledi.

Sevgi Evleri'nde kalan 21 gencin de etkinliğe katılım sağladığını dile getiren Özbaş, şöyle konuştu:

"Sevgi Evleri'ndeki kardeşlerimiz 8-10 kişi kalıyor. Yaklaşık 200'e yakın kardeşimiz oralarda. Tabii ki biz bu kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak bu noktada bizlere desteğini esirgemiyor. Burada toplanmamızın amacı, Geleneksel Pilav Günü'nün 15'incisini düzenlememiz. Aynı zamanda kardeşlerimizi bir araya getirip kaynaşmaya, birlik ve beraberliğimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu noktada da elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten bugün burayı hazırlamak bizim için çok zordu. Aylar öncesinden hazırlık yaptık. Birbirlerini görmeyen, yıllardır yüz yüze gelmeyenler var. Şehir ve yurt dışından da katılanlar oldu. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı. Devlet memuru olduk. Daha sonradan da böyle şeylere iştirak edip güzel etkinlikler yapmak istedik."

Kaynak: AA

Sevgi Evleri, Eskişehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençler Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençler Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement