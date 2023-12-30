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Esneyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Esneyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Esneyurt'ta komşularının kendisini gözetlediğini iddia eden Samet Karakuş, pompalı tüfekle apartman boşluğundan ateş açarak 1 kişiyi hafif şekilde yaraladı. Özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Esneyurt\'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı
30.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:24
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ESENYURT'ta komşularının kendisini gözetlediğini iddia ederek pompalı tüfekle havaya ateş eden ve 1 kişiyi yaralayan Samet Karakuş, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karakuş, adliyeye sevk edildi

Olay, saat 03.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi 780. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre Samet Karakuş, komşuları tarafından evinin gözetlediğini öne sürerek pompalı tüfekle apartman boşluğundan pencerelere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle Ahmed Farid Safi isimli 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler pompalı tüfekli şüpheli direnmeye devam edince, özel harekat polisinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Olayda yaralanan Ahmed Farid Safi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan saldırgan işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamam Samet Karakuş, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esneyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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