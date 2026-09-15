ESP, gözaltına alınan SYKP Eş Genel Başkanı Titiz için birleşik direniş çağrısı yaptı

(ANKARA) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in gözaltına alındığını belirterek "Sosyalistlere dönük baskı ve gözaltı saldırılarını boşa çıkarmanın yegane yolu birleşik direniştir, birleşik mücadeledir. Eşit ve özgür bir yaşam için faşist saldırılara karşı dayanışmayı, mücadeleyi ve birleşik direnişi büyütelim" çağrısında bulundu.

ESP, sosyal medya hesabından SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah birçok kentte gerçekleştirilen ev baskınlarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de gözaltına alınanlar arasında. Sosyalistlere dönük baskı ve gözaltı saldırılarını boşa çıkarmanın yegane yolu birleşik direniştir, birleşik mücadeledir. Eşit ve özgür bir yaşam için faşist saldırılara karşı dayanışmayı, mücadeleyi ve birleşik direnişi büyütelim. SYKP'nin yanındayız. Eş Genel Başkan Mertcan Titiz derhal serbest bırakılsın."