Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Espiye Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Karadere, ilçede esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Karadere, Espiye'nin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

19.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
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Espiye Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Karadere, ilçede bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kentte önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Karadere, şöyle konuştu:

"Espiye halkına hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum. 2 dönem görev sürem boyunca ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar aday gösterilmek beni onurlandırdı ve bu sorumluluğu daha fazla artırıyor. Espiye'nin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

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