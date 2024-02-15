Espiye\'de İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.