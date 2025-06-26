Giresun'un Espiye ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
A.K, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından ceza ve infaz kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Kasten Öldürmeden Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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